Как подать заявление на оформление пенсии: пошаговая инструкция

Как подать заявление на оформление пенсии

Зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Заполнить атрибуты заявления на назначение пенсии (персональные данные, адресные данные, данные документов, которые подтверждают личность, контактные данные)

Ответить на вопросы анкеты-опросника для определения документов, скан-копии которых необходимо предоставить

Прикрепить скан-копии документов, которые есть у пользователя

Получить экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненное

Отредактировать заявление, если это необходимо.

Сформировать печатный образ заявления и анкеты-опросника

Подписать заявление КЭП и отправить в ПФУ

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на веб-портале получит информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.

Скриншот

Важно знать!

Пенсия выплачивается через почтовые отделения связи или по желанию пенсионера – через выбранный уполномоченный банк. Способ выплаты пенсионер выбирает при подаче заявления на назначение пенсии. Изменить способ выплаты или уполномоченный банк пенсионер может по собственному желанию, подав необходимое заявление.

Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии, о чем пенсионер информируется в обязательном порядке.

В какой очередности выплачивают пенсии:

1. Инвалиды войны

2. Участники боевых действий

3. Члены семей погибших военнослужащих

4. Получатели пенсий в связи с утратой кормильца и инвалиды

5. Неработающие пенсионеры по возрасту

6. Работающие пенсионеры

Пенсия также может выплачиваться по доверенности. Выплат пенсий по доверенности осуществляется на протяжении действия периода доверенности при условии обновления пенсионером заявления про выплату пенсии по доверенности через каждый год действия такой доверенности.

Во время нахождения пенсионера в местах лишения свободы выплата назначенной ему пенсии осуществляется на общих основаниях.

Скриншот