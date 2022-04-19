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Как подать уведомление о поврежденном имуществе на портале "Дія": инструкция

Как подать уведомление о поврежденном имуществе на портале "Дія" (фото: Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Отныне уведомление о поврежденном имуществе можно подать не только в приложении "Дія", но и на государственном портале.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, это позволит увеличить число людей, которые получат после войны восстановленное или новое жилье. В частности, речь идет о категории пожилых людей, некоторые из которых пока не имеют возможности пользоваться мобильным телефоном с приложением.

"Если ваше жилье повреждено или разрушено из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, обязательно подавайте заявление в "Дія". Вся информация фиксируется для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья. И решать, как компенсировать: деньгами на ремонт помещения или квадратными метрами - новым подходящим жильем. Чем больше возможностей сообщить о разрушениях, тем больше возможностей получить компенсацию. А значит - больше счастливых людей, которым будет куда вернуться после победы", - рассказала она.

По ее словам, государство сделает для этого все возможное.

Шуляк также уточнила, что вносить сведения нужно только о собственном жилье, а не полностью об разрушен многоквартирный дом.

Как подать заявление на портале "Дія":

1. Перейдите по ссылке: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno

2. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на портале

3. Заполните форму

4. Проверьте информацию и отправьте сообщение.

Читайте также, как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны.

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ДияЕлена Шуляк