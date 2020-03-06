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Эти подарки строго запрещено дарить на 8 марта

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 21:21
Эти подарки строго запрещено дарить на 8 марта
Какие подарки нельзя дарить на 8 марта (фото: pixabay.com)

Некоторыми подарками на 8 марта можно обидеть женщин

8 марта 2020, которое украинцы отпразднуют уже в воскресенье, заставляет мужчин ломать голову над подарками любимым девушкам, женам, мамам, дочерям, сестрам и коллегам. Но не каждый подарок может прийтись по душе, а некоторые презенты даже могут обидеть. Как не ошибиться с подарком в Международный женский день - в материале Styler.

Если вы еще не определились с подарком, то главное правило, о котором важно помнить: подарите женщине то, что она действительно хочет. Для этого не нужно обладать экстрасенсорными способностями или уметь читать мысли. Достаточно внимательно женщину слушать и понимать ее потребности.

Антивозрастная косметика

Подарить крем с надписью 35+ - то же самое, что презентовать антицеллюлитный крем. Если уж хотите подарить косметику, то уж лучше - сертификат в магазин. Хотя это не самая лучшая идея - такой презент может выглядеть так, будто вы не слишком заморачивались над выбором.

Блокноты и канцелярия

Коллегам такие подарки еще можно презентовать, а вот супруге или маме - категорически нет. Чаще всего такие принадлежности будут пылиться на полках, а потом отправятся в мусорное ведро.

Дешевая бижутерия

Даже если девушка любит безделушки, пусть она сама выбирает себе подобные вещи. А если хотите подарить аксессуары, то выберите украшения из драгоценного металла.

Кастрюли и бытовая техника

Если уж хотите подарить блендер, то лучше подарите деньги. А кастрюлей или другими кухонными принадлежностями вы нанесете женщине оскорбление, намекнув, что ее место на кухне.

Стоит отметить, что в семейных парах со стажем часто дела обстоят проще: женщины могут выразить свои предпочтения, предоставив мужчинам выбор из нескольких пунктов.

Ранее мы писали, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 марта, чтобы не испортить отношения.

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