Подарил Дашин телефон другой: новые детали убийства школьницы в Одессе

14-летняя Дарья Дробот была обнаружена мертвой в пригороде Одессы в воскресенье, 3 ноября. В совершении преступления подозревают 15-летнего парня. Недавно всплыли шокирующие детали о подростке и цинизме, с которым было совершено преступление.

Напомним, жительница Суворовского района Одессы Даша Дробот уехала с друзьями отдыхать за город в субботу, 2 ноября, днем. Когда вечером девочка не вернулась, мама обратилась в полицию. Тело девочки обнаружили утром, 3 ноября, в Лиманском районе, а уже днем задержали 15-летнего парня, который прятался у знакомых.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Выяснилось, что подозреваемый учился с Дашей в одной школе (№71, город Одесса), об этом сообщил мэр города, Геннадий Труханов. В школе рассказали, что Даша была из благополучной семьи, на учете нигде не состояла.

Кроме того, стало известно, что 15-летний подозреваемый подарил мобильный, который забрал у Даши, своей знакомой, пишет УНН. Телефон обнаружен у молодой женщины, где скрывался подросток.

Убийство Дарьи Дробот в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

Причной смерти Даши стало удушение. В полиции подозревают, что между подростками могла возникнуть личная неприязнь, "подогретая" употреблением алкоголя.