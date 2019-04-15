Подалась в доярки: няша-Поклонская стала посмешищем в сети

Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская выложила фото с фермы и была высмеяна пользователями сети. Снимки опубликовал KrimRt в соцсети Twitter.

"В Госдуре РФ зарплаты мизерные. Натали приходится подрабатывать... А она ж не балерина вам..." - иронично подписан снимок.

Поклонская на ферме стала посмешищем: (twitter.com/KrimRt)

На этом насмешки не закончились. Было опубликованы еще два фото Поклонской с лаконичной подписью: " Натали с мужем и без":

Поклонская на ферме стала посмешищем: (twitter.com/KrimRt)

Пользователи поддержали подобный "троллинг" и начали отпускать шутки в адрес бывшего "прокурора" аннексированного Крыма:

Наташа поехала кукушкой.

Бедный козлик

Животное недоедает, как и Наташа.

Напомним, что Поклонская придумала, как зарабатывать на "няш-мяш", и опозорилась. Презентация шампанского прошла в Ливадийском дворце, где Поклонская показала бутылку, на этикетке которой изображена она сама в стиле аниме и написано, что это полусухое юбилейное шампанское.

Фото: instagram.com/crimeainfogram

Ранее мы писали о том, что Поклонская призналась, что ворует украинских детей.

А также рассказывали о том, что в сети высмеяли свадьбу коллаборантки Поклонской.