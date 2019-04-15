Подалася в доярки: няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі

Колишній "прокурор" анексованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська виклала фото з ферми та була висміяна користувачами мережі. Знімки опублікував KrimRt у соцмережі Twitter.

"В Госдуре РФ зарплати мізерні. Наталі доводиться підробляти... А вона ж не балерина вам..." - іронічно підписаний знімок.

Поклонська на фермі стала посміховиськом: (twitter.com/KrimRt)

На цьому глузування не закінчилися. Було опубліковано ще два фото Поклонської з лаконічним написом: "Наталі з чоловіком і без".

Поклонська на фермі стала посміховиськом: (twitter.com/KrimRt)

Користувачі підтримали подібний "троллінг" і почали відпускати жарти на адресу колишнього "прокурора" анексованого Криму:

Наташа поїхала зозулею.

Бідний козлик.

Тварина недоїдає, як і Наташа.

Нагадаємо, що Поклонська придумала як заробляти на "няш-мяш", і зганьбилася. Презентація шампанського пройшла у Лівадійському палаці, де Поклонська показала пляшку, на етикетці якої зображена вона сама в стилі аніме і написано, що це напівсухе ювілейне шампанське.

Фото: instagram.com/crimeainfogram

Раніше ми писали про те, що Поклонська зізналася, що краде українських дітей.

А також розповідали про те, що у мережі висміяли весілля коллаборантки Поклонської.