Подалася в доярки: няша-Поклонська стала посміховиськом у мережі

Поклонську висміяли за курйозні фото на фермі
Колишній "прокурор" анексованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська виклала фото з ферми та була висміяна користувачами мережі. Знімки опублікував KrimRt у соцмережі Twitter.
"В Госдуре РФ зарплати мізерні. Наталі доводиться підробляти... А вона ж не балерина вам..." - іронічно підписаний знімок.
На цьому глузування не закінчилися. Було опубліковано ще два фото Поклонської з лаконічним написом: "Наталі з чоловіком і без".
Користувачі підтримали подібний "троллінг" і почали відпускати жарти на адресу колишнього "прокурора" анексованого Криму:
Нагадаємо, що Поклонська придумала як заробляти на "няш-мяш", і зганьбилася. Презентація шампанського пройшла у Лівадійському палаці, де Поклонська показала пляшку, на етикетці якої зображена вона сама в стилі аніме і написано, що це напівсухе ювілейне шампанське.
Раніше ми писали про те, що Поклонська зізналася, що краде українських дітей.
А також розповідали про те, що у мережі висміяли весілля коллаборантки Поклонської.