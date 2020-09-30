Почувствовала удар по голове: жертвы нападений под Киевом рассказали о серийном преступнике

Полиция Киевской области задержала преступника, который подозревается в избиениях, издевательствах и ограблениях женщин. 45-летнего мужчину поймали после того, как он жестоко избил 33-летнюю Ольгу и бросил ее в больнице.

Женщина рассказала, что избиение произошло после того, как она отказала мужчине в дальнейших отношениях. Она пришла к его дому и сказала, что больше все кончено. После этих слов неадекват чуть не забил женщину до смерти. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Почувствовала удар по голове, закрыла лицо руками и начала кричать: "Помогите". И все, больше ничего не помню", - рассказала Ольга, которая в тот роковой день оставила 4-летнего сына у бабушки.

У женщины открытая травма головы, переломы ребер и десятки гематом по всему телу, а также сломан нос, руки и выбиты зубы. Сосед рассказал, что первым прибежал на крики женщины, увидел Ольгу и лужу крови.

Женщины рассказали о преступнике (видео: YouTube)

В больнице она рассказала, что мужчина неоднократно угрожал ей и ее сыну. Он говорил, что наймет наркоманов и они могут сделать с ними все-что угодно, обольют кислотой, сломают ноги и т.д.

После задержания преступника выяснилось, что он годами издевался над женщинами. Две женщины, с которыми он встречался, покончили жизнь самоубийством в 2012 и 2016 году. Дела закрыли, поскольку, считалось, что они совершили суицид. Сейчас проведут новые расследования, так как есть подозрения, что их довели до самоубийства.

Отец одной из погибших девушек, уверен, что это было убийство. После встречи с преступником его дочь выбросилась из окна.

От рук бывшего парня также пострадали две женщины. Асю Забродскую еще в 2012 году этот мужчина вывез в поле. Там избил и тоже угрожал. Кроме того, он ее преследовал и под домом поджег автомобиль. А у Анны Золотай, кроме угроз и синяков, мужчина похитил ребенка.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, под Николаевом пьяный мужчина средь бела дня забил до смерти человека.

Ранее в Киеве произошла массовая драка. Толпа ромов зверски избила курьера.