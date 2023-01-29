Почніть прання з цього засобу за 20 грн і будете здивовані результату
Часто через жорсткість води, неправильно обраний режим прання чи не надто якісний пральний засіб, результат вас може розчаровувати... Білизна не пахне свіжістю, та й не відпираються як слід плями та сірість.
Про що йдеться - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
Додайте цей дешевий засіб
Мова йде про звичайний столовий оцет, літрова пляшка якого в роздрібних магазинах вартує близько 20 гривень.
Думаємо, багато хто чув про користь оцту при пранні. Але важливо пам'ятати один важливий аспект.
Адже дехто використовує оцет з позицією: "Чим більше, тим краще". Але літрова пляшка оцту, вилита у пральну машину одразу, насправді може їй нашкодити.
Як правильно використовувати оцет
Експерти кажуть, що помітити позитивний результат можна лише в тому випадку, якщо дотримуватися правильного дозування.
Щоб не зіпсувати барабан, достатньо додати 2-3 столові ложки оцту перед пранням. Більше не потрібно, даної кількості достатньо одного циклу.
Таким чином, і речі будуть чистішими, і пральній машині серйозної шкоди ви не завдасте.
Також можна спробувати поєднати оцет і соду. Експерти вказують, що така комбінація найкраще підходить, коли потрібно почистити машину зсередини.
Раніше ми писали, коли потрібно прати та міняти постільну білизну.
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