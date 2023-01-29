Начните стирку с этого средства за 20 грн и будете удивлены результату
Часто из-за жесткости воды, неправильно выбранного режима стирки или не слишком качественного стирального средства, результат вас может разочаровывать... Белье не пахнет свежестью, да и не отстирываются как следует пятна и серость.
О чем идет речь – узнайте ниже из нашего материала Styler.
Добавьте это дешевое средство
Речь идет об обычном столовом уксусе, литровая бутылка которого в розничных магазинах стоит около 20 гривен.
Думаем, многие слышали о пользе уксуса при стирке. Но важно помнить один важный аспект.
Ведь некоторые используют уксус с позицией: "Чем больше, тем лучше". Но литровая бутылка уксуса, вылитая в стиральную машину сразу, на самом деле может ей навредить.
Как правильно использовать уксус
Эксперты говорят, что заметить положительный результат можно только в том случае, если соблюдать правильную дозировку.
Чтобы не испортить барабан, достаточно добавить 2-3 столовых ложки уксуса перед стиркой. Больше не требуется, данного количества достаточно одного цикла.
Таким образом, и вещи будут чище, и стиральной машине серьезный ущерб вы не нанесете.
Также можно попытаться соединить уксус и соду. Эксперты указывают, что такая комбинация лучше подходит, когда нужно почистить машину изнутри.
Раньше мы писали, когда нужно стирать и менять постельное белье.
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