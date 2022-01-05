Как почистить апельсин за несколько секунд: эти способы сможет повторить каждый

Так, девушка поделилась тремя лучшими способами очистки апельсинов. Они, несомненно, отнимают меньше времени, меньше усилий и создают гораздо меньше беспорядка.

Как легко очистить апельсин

Способ 1. Возьмите апельсин и отрежьте его верхний и нижний концы тонкими круглыми ломтиками. Теперь сделайте надрез от центра вокруг апельсина, чтобы раскрыть его в форме полукруга.

Далее снимите его внешнее покрытие.

Способ 2. В апельсине сделайте посередине надрез по всей окружности. Это нужно сделать осторожно, чтобы не разрезать мякоть, а касаться только наружного слоя. Затем вставьте ложку или тупой нож между кожурой и мякотью и отделите их.

Способ 3. В апельсине обрежьте его верхний и нижний концы тонкими круглыми ломтиками. Вокруг него сделайте вертикальные надрезы сверху донизу и снимите кожуру.

Фрукт богат на витамин С, который укрепляет иммунную систему и делает вашу кожу гладкой и эластичной.

Например, один средний апельсин содержит дневную дозу витамина С для человека. Цитрусовые богаты еще и другими витаминами и минералами, которые нуждается ваше тело. Среди них витамины В, калий, фосфор, магний и медь.