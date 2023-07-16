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Починайте відкладати: цим знакам Зодіаку слід готуватися до фінансової кризи

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Неділя 16 липня 2023 06:20
Починайте відкладати: цим знакам Зодіаку слід готуватися до фінансової кризи Гороскоп 2023 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на середину липня розповість, в житті яких знаків Зодіаку буде фінансова криза. Астрологи попередили представників цих сузір'їв про необхідність заощадження та економії на тижні з 17 по 23 липня 2023.

Про це пише Meta.

Близнюки

Вам варто бути вкрай обережними з фінансовими рішеннями. Уникайте ризикованих інвестицій або великих покупок.

Близнюкам радять зосередитися на зміцненні своїх фінансових навичок і плануванні майбутніх інвестицій.

Діва

Наступного тижня Дівам слід бути обережними з фінансами. Перед прийняттям будь-яких значних інвестицій або покупок, проведіть ретельне дослідження і проконсультуйтеся з фахівцями.

Бережіть свої заощадження та уникайте ризиків, і вам вдасться уникнути кризи.

Стрілець

Стрільцям зайвих витрат бажано не робити, адже період не надто сприяє вашому вогняному знаку.

У представників знаку є велика ймовірність знайти перспективний варіант для вкладень, проте рішення потрібно ухвалювати виключно на свіжу голову.

Риби

У середині тижня вам доведеться вести боротьбу з труднощами. Однак не засмучуйтеся, це всього лише тимчасові негаразди.

Наприкінці тижня ситуація покращиться і фінансове становище Риб зміниться на краще.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку навпаки збагатяться в цей період.

Також читайте, які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов.

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