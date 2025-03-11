Починається коридор затемнень. Що заборонено робити 11 березня, аби не втратити успіх

У вівторок, 11 березня, "астрологічна погода" буде мінливою. Втім, цей день може виявитися вдалим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на сьогодні й сказала, що можна робити.

Прогноз астропогоди на 11 березня

"Починає діяти коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічні та стоматологічні втручання та відвідування перукарні", - попередила Соловйова.

"День рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. Але уникайте сексуальних контактів", - додала вона.

Після 14:50 настає час, коли варто врахувати наступні поради:

не рекомендовано голодувати

енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів

якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили

пасивність несприятлива

день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку

корисна групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією

активуються процеси омолодження організму.



Гороскоп на 11 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

"Символічним управителем 11 березня є Марс, який вже вийшов зі своєї ретроградності. Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї", - розповіла астролог.

"Сприятливий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Бажано не підсилювати марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Поласуйте гострими стравами з часником, якщо вам це дозволяє стан здоров’я. Не відмовляйтесь повністю від м’яса, кави та чаю. Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі", - також розповіла вона.

За її словами, також можна присвятити деякий час фізичним навантаженням і тренуванням, взяти участь у спортивному змаганні (навіть символічному), переглянути улюблений контент, пов'язаний з героїзмом, звитягою, досягненнями, високими результатами та тріумфальними перемогами.

Цього дня варто давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

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