Начинается коридор затмений. Что запрещено делать 11 марта, чтобы не потерять успех

Во вторник, 11 марта, "астрологическая погода" будет переменчивой. Впрочем, этот день может оказаться удачным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на сегодня и сказала, что можно делать.

Прогноз астропогоды на 11 марта

"Начинает действовать коридор затмений. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургические и стоматологические вмешательства и посещения парикмахерской", - предупредила Соловьева.

"День равновесия, гармонии, гостеприимства, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества. Но избегайте сексуальных контактов", - добавила она.

После 14:50 наступает время, когда стоит учесть следующие советы:

не рекомендуется голодать

энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов

если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы

пассивность неблагоприятна

день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга

полезна групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией

активируются процессы омоложения организма.



Гороскоп на 11 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

"Символическим управителем 11 марта является Марс, который уже вышел из своей ретроградности. Из-за общего фона суток не инициируйте новые активности, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия", - рассказала астролог.

"Благоприятное время для тех, у кого есть предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Желательно не усиливать марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая. Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами", - также рассказала она.

По ее словам, также можно посвятить некоторое время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом), пересмотреть любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и триумфальными победами.

В этот день стоит давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

Вас может заинтересовать