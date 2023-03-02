Починаємо роботи на городі та на дачі: чим можна зайнятися у березні

Плодові дерева

Огляньте на своїй ділянці усі дерева. Кора має бути без пошкоджень від гризунів. Якщо є якісь проблеми, можна зайнятися їх усуненням. Зламані або обгризені гілки обріжте до першої здорової бруньки, що розташована назовні.

Невеликі пошкодження не чіпайте – вони зазвичай затягуються самостійно. А пошкодження більші потрібно обробити пастою для дезінфекції та загоєння ран на корі дерев.

Якщо навколо дерев скупчилась волога або ще лежить сніг, прибирати його не потрібно. Коли сонце почне пригрівати, дереву знадобиться волога.

Коли трохи потеплішає – займіться побілкою стволів. Це захистить їх від сонячних опіків. Використовуйте лише спеціальну побілку.

Крім того, у березні проводять санітарне обрізання дерев.

Ягідні кущі

У березні зазвичай проводять обрізання гілок на ягідних кущах - видаліть усі старі та хворі гілки. Також варто відрізати ті, що вже лежать на землі.

Обов'язково загляньте всередину куща – якщо там є гілки, які роблять кущ дуже густим, варто їх прорідити.

Пам'ятайте, що кущ повинен бути з гілками різного віку - від молодих пагонів до дорослих гілок.

Грядки

Якщо є сніг або стоїть вода після дощів, то зробіть між грядками невеликі лунки, щоб земля краще вбирала вологу, коли почне прогрівати сонце.

Обов'язково зробіть відведення в зонах скупчення води - зайва волога повинна стікати канавами. Потоки талої води можуть змивати родючий шар ґрунту.

Шкідники

Весною від сплячки прокидається вся природа, а разом з нею і шкідники на ваших городах та в садах. Тому роботу з боротьби з ними треба розпочинати заздалегідь.

Заберіть усі паростки, гілки, пагони, де є ознаки наявності шкідників. Огляньте всі дерева та чагарники, щоб не залишилося сухих плодів минулого року – у них можуть бути личинки шкідників. Якщо потрібно – обробіть дезінфекторами та фунгіцидами.

Можна у березні заманити птахів на ділянку – вони допоможуть боротися зі шкідниками природним шляхом. Поставте шпаківню, годівницю, насипте пташкам насіння.