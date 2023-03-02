Начинаем работы в огороде и на даче: чем можно заняться в марте

Плодовые деревья

Осмотрите на своем участке все деревья. Кора должна быть без повреждений от грызунов. Если есть какие-то проблемы, то можно заняться их устранением. Сломанные или обгрызенные ветки обрежьте до первой здоровой почки, которая расположена наружу.

Небольшие повреждения не трогайте - они обычно затягиваются самостоятельно. А повреждения побольше нужно обработать пастой для дезинфекции и заживления ран на коре деревьев.

Если вокруг деревьев скопилась влага или еще лежит снег - убирать его не нужно. Когда солнце начнет пригревать, дереву понадобится влага.

Когда немного потеплеет - займитесь побелкой стволов. Это защитит их от солнечных ожогов. Используйте только специальную побелку.

Кроме того, в марте проводят санитарную обрезку деревьев.

Ягодные кусты

В марте обычно проводят обрезку веток на ягодных кустах - удалите все старые и больные ветки. Также стоит отрезать те, которые уже лежат на земле.

Обязательно загляните внутрь куста - если там есть ветки, которые делают куст очень густым, стоит их проредить.

Помните, что куст должен быть с ветками всех возрастов - от молодых побегов до взрослых веток.

Грядки

Если есть снег или стоит вода после дождей, то сделайте между грядками небольшие лунки, чтобы земля лучше впитывала влагу, когда начнет прогревать солнце.

Обязательно сделайте отводы в зонах скопления воды - лишняя влага должна стекать по канавам. Потоки талой воды могут смывать плодородный слой почвы.

Вредители

Весной от спячки просыпается вся природа, а вместе с ней и вредители на ваших огородах и в садах. Поэтому работу по борьбе с ними нужно начинать заранее.

Уберите все ростки, ветки, побеги, где есть признаки наличия вредителей. Осмотрите все деревья и кустарники, чтобы не осталось засохших плодов прошлого года - в них могут быть личинки вредителей. Если нужно - обработайте дезинфекторами и фунгицидами.

Можно в марте приманить птиц на участок - они помогут бороться с вредителями естественным путем. Поставьте скворечник, кормушку, насыпьте птичкам семена.