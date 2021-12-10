Почему женщины после развода лучше выглядят: простое объяснение феномена

Процесс может быть очень болезненным, но облегчение чувствуют почти все.

Развод происходит со многими людьми. Причин расставания может очень много, но самое важное – люди принимают решение уйти оттуда, где им плохо.

Психологи объяснили, почему женщины после развода и расставания с близким мужчиной начинают выглядеть намного лучше. В чем феномен – читайте ниже.

Драматические события в личной жизни так или иначе начинают влиять на человека. У них меняется характер, привычный уклад жизни.

Но одновременно с этим уходит постепенно недовольство, депрессия, ссоры и конфликты. А вместе с ними - стрессы, плохой сон и постоянная нервотрепка.

Сначала, конечно же, многим женщинам приходится очень тяжело. На них падает груз ответственности, который ранее был поделен на двоих людей.

И на привыкание к новому образу свободной жизни может уйти довольно много времени.

Но в этот период женщина неожиданно начинает быстро хорошеть, меняет свой стиль одежды и прически. И при этом она чаще всего не ставит себе за цель преобразится.

У нее просто появляется больше времени на уход за собой, она находит новый развлечения, удовольствия, увлечения и интересы. Некоторые идут в психотерапию, чтобы справиться с болью.

И порой из обычной домохозяйки, которая долгие годы металась от плиты к холодильнику, получается настоящая королева.

Основные причины:

Появляется больше времени на себя

Свободная женщина начинает чаще посещать салоны красоты, массажи, делать маски и принимать ванны с травами.

У нее утром появляется больше времени для прически и макияжа, а вечером – на отдых.

Нет потребности много готовить

Когда женщина живет одна, она перестает готовить большие порции еды, не использует жирные и сытные блюда.

Ей не нужно бежать после работы в магазин, чтобы каждый вечер готовить ужин для мужа.

Для себя лично или детей она готовит немного и придерживается более здорового рациона. Это способствует и похудению, и укреплению организма, и здоровью.

Появляется желание снова построит отношения

Женщины через некоторое время после развода становятся снова притягательным для других мужчин. Они снова выходят на поиск нового спутника жизни.

И инстинктивно начинают при этом выглядеть более привлекательно. Роковая встреча может произойти в любой момент, и для этого они стараются быть на высоте почти постоянно.

Больше финансовых возможностей

У женщины появляется возможность больше тратить денег на себя и при этом не отчитываться никому о своих покупках.

Как показывает практика, после развода женщины начинают работать больше и соответственно – больше зарабатывать.

Больше времени на подруг

После развода у женщин появляется намного больше свободного времени. Они чаще начинают встречаться с подругами, чаще посещать различные мероприятия и открывают для себя больше возможностей в мире.

И это также способствует улучшению их внешнего вида.

Делать то, что хочется

Женщины после развода начинают позволять себе то, что раньше было малодоступно. Проваляться целый день с книгой на диване или залипнуть в сериал.

Махнуть на все дела и поехать с друзьями на пикник или кататься на лыжах, уйти вечером в гости к друзьям или на концерт.

Количество домашних обязанностей резко сокращается, отчитываться ни перед кем не нужно и есть возможность проводить досуг так, как нравится.

Новый партнер

После развода женщина имеет право снова ходить на свидания и даже вступать в новые отношения.

Комплименты, знаки внимания – все это позитивно влияет на женскую внешность. Порой блеск в глазах появляется даже без использования косметики.

Самое важное для любой женщины после развода – это понять, что жизнь на этом не заканчивается.

Порой она только начинается после того, как пара решила расстаться, так как появляется новая возможность стать счастливыми обоим участникам.