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Вот почему женщинам лучше не дарить цветы в горшке на праздники

Автор: Светлана Мащенко

Цветок в горшке в качестве подарка на день рождения или другие праздники для женщины может показаться альтернативой срезанному букету, который не простоит долго. Но такой презент может принести не только радость, но и потенциальную угрозу.

Об этом пишет Rsute.

Почему вазон - не лучший подарок

Согласно некоторым приметам, от такого подарка может исходить негатив. Ведь немало зависит от намерений дарящего человека и отношения к подарку того, кто его принимает.

И дело тут даже не в самом цветке, а в земле, в которую он посажен. Этот подарок может символизировать неприятности, которые связаны с болезнью.

Считается, что из-за того, что цветок врос корнями в землю, такой посыл получает и именинница.

Земля издавна ассоциируется с силой, в которую можно заложить, как отрицательную, так и положительную энергетику. Поэтому иногда такой цветок грозит женщине потерей здоровья, если подарок был задуман именно с этой целью.

Как избежать негатива, если вам все же преподнесли такой подарок

Принимайте комнатное растение только от тех, в ком уверены. Если растение дарят родные или близкие с чистым сердцем и лучшими пожеланиями, оно, наоборот, может стать талисманом или оберегом для женщины и дома.

Обезопасить себя от негатива можно также дав символическую сумму за подарок. Даже копейки будет достаточно, чтобы "откупиться". В таком случае подарок потеряет плохую энергию и приобретет другую - позитивную.

Ранее специалисты рассказали, почему нельзя одалживать посуду накануне праздников, и что делать, если все же пришлось позаимствовать тарелки, вилки и бокалы.

Также мы писали, какие вещи нельзя никому дарить, так как их считают вещами-вампирами.

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