Лободу заподозрили в романе с 27-летним танцором (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала в сети своего "дорогого талантливейшего друга"

Светлана Лобода спровоцировала слухи о романе с молодым танцором и моделью, участником Loboda band. Певица трогательно поздравила Назара Грабара с 27-летием и опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок, который сопроводила душевным признанием.

Поклонники заподозрили украинскую артистку, которая активно строит свою карьеру в РФ, в том, что с Назаром (также украинцем) ее связывают не только профессиональные отношения.

К слову, роман им приписывают не впервые. После того, как танцор присоединился к команде Лободы в 2017 году и снялся в нескольких ее клипах, фаны звезды обратили внимание на большую симпатию и многозначительные знаки внимания, которые демонстрировала Светлана к парню.

"Ценю, люблю и хочу, чтобы у тебя все случилось, мой дорогой талантливейший друг! С Днем твоего рождения, Назар Грабар", - подписала сегодняшнее фото Лобода.

Светлана Лобода и Назар Грабар (Фото: instagram.com/lobodaofficial)

Грабар в 2014 году обратил на себя внимание в шоу-бизнесе после участия в шоу "Танцуют все", когда вошел в 20-ку лучших. Вскоре он снялся в клипе на суперхит "Имя 505" группы "Время и Стекло". После этого карьера Назара "пошла в гору", он гастролировал с известными артистами, снимался в клипах.

Недавно Грабар развеял подозрения поклонников Лободы о возможном романе между ними - Назар признался, что у него есть девушка, которая также танцует в Loboda band.

Назар Грабар танцует в балете Светланы Лободы с 2017 года (Фото: instagram.com/nazargrabar)

Впрочем, несмотря на это, некоторые поклонники Лободы все равно не отказались от своих подозрений.

Назар Грабар 20 сентября отмечает день рождения (Фото: instagram.com/nazargrabar)

Пользователи сети в комментариях к фото также поздравляют танцора с Днем рождения, и отмечают, что Светлана и Назар великолепно смотрятся вместе. Кроме того, озвучиваются предположения о возможном романе между ними.

И так понятно. Не только друг. И хороший любовник. Совет да любовь вам;

А то все так обеспокоены, почему ты замуж не выходишь...

Великолепный танцор!

Света, спасибо за то, что показала такую красоту;

Твои глаза..

Какие вы красивые!

И кто из них Лобода?

Скрин комментариев

Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.