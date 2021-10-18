Почему вы все время мерзнете в помещении и что можно с этим сделать

Нарушение кровообращения

Кровь плохо циркулирует по организму и человек часто мерзнет. При этом температура тела обычно остается в пределах нормы.

Что делать? Тренировать сосуды – помогает контрастный душ, прогулки в морозы, любое закаливание. Таким людям нужно пить не менее 2 л жидкости в день и есть продукты для улучшения кровообращения: черный перец, имбирь и рыбу.

Пониженный гемоглобин

Гемоглобин в организме отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. Если кислорода не хватает, то появляется головокружение, слабость, головная боль и озноб. Основная причина – анемия и низкое содержание гемоглобина в крови.

Что делать? Сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Добавить в рацион продукты с железом: яблоки, курагу, гранат, изюм, говядину и индейку.

Несбалансированное питание

Осенью и зимой питание должно быть калорийным. Нет калорий – нет энергии, чтобы согреть организм или сохранить тепло.

Что делать? Оставьте диеты на весну, в холодное время года в пище должны быть белки, животные жиры и другие элементы, которые становятся важными источниками энергии.

Низкая физическая активность

Если вы передвигаетесь из дома в машину, из машины в офисное кресло, а вечером замираете под теплым пледом на диване – то у вас малоподвижный образ жизни и именно он является главной причиной проблем со здоровьем, в том числе и с постоянным замерзанием.

Что делать? Двигайтесь. Пойдите на тренировку, совершайте ежедневно пешие прогулки, делайте зарядку по утрам.

Снижение функции щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает в организме за регулирование энергетических процессов. Она же отвечает и за согревание тела. Если эта железа "барахлит", то вы просто не получает достаточное количество тепла.

Что делать? Пройдите обследование у эндокринолога, найдите проблему и начните ее лечить.

Вегетососудистая дистония

Сбои в работе вегетососудистой нервной системы – частая причина замерзания. Такие сбои не являются заболеванием, скорее совокупностью определенных симптомов. С ними можно легко справиться.

Что делать? Головная боль, головокружение, слабость и недостаток сна – причина обратиться к врачу немедленно и пройти обследование.

Стресс и нервы

Эмоциональные и душевные расстройства сопровождаются и физическими проблемами. В состоянии стресса мерзнуть начинают очень многие люди. Даже в жару.

Что делать? Меньше нервничайте, пейте травяные чаи с мелиссой, пустырником. Постарайтесь спать не менее 8 часов в сутки, включите в рацион рыбу, яйцу и говядину и другие, которые богаты витаминами группы В.

Недостаток витаминов А и Е

Витамин А отвечает за нормальный обмен веществ в организме, поддерживает работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Витамин Е нужен для питания клеток и укрепления стенок сосудов. При нехватке этих витаминов могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Принимать их нужно только вместе, так как витамин Е не дает разрушаться витамину А.

Что делать? Налегать на продукты с витаминами А и Е: печень, желток, молоко, болгарский перец, абрикосы, петрушка, укроп, чернослив, оливковое масло, помидоры, салат, мясо, семечки и орехи.

Кофе, сигареты и алкоголь

Вы будете удивлены, но частое употребление алкоголя, 10 чашек кофе в день и сигареты могут сильно навредить. Они вызывают спазмы и сужение сосудов и это ведет к вечной мерзлоте. Регулярные походы на улицу, чтобы покурить, тоже способствуют к разбалансировке организма.

Что делать? В идеале – отказаться. Если нет возможности – сократить количество.

Ослабленный иммунитет

Если ваш организм ослаблен, то у него снижаются защитные силы. А это ведет к замерзанию и даже простудам.

Что делать? Спорт, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, хороший сон, покой, отказ от алкоголя и сигарет.

Как быстро согреться?