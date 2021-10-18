Почему вы все время мерзнете в помещении и что можно с этим сделать

В период с осени по весну многие постоянно мерзнут. Даже при теплых пледах и включенных батареях у таких людей часто холодные руки и ноги. В летний период такие люди плохо переносят открытые окна, ветер и работу кондиционеров.
Эксперты назвали причины постоянного ощущения холода и рассказали, как с этим можно справиться. Об этом – читайте ниже.
Кровь плохо циркулирует по организму и человек часто мерзнет. При этом температура тела обычно остается в пределах нормы.
Что делать? Тренировать сосуды – помогает контрастный душ, прогулки в морозы, любое закаливание. Таким людям нужно пить не менее 2 л жидкости в день и есть продукты для улучшения кровообращения: черный перец, имбирь и рыбу.
Гемоглобин в организме отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. Если кислорода не хватает, то появляется головокружение, слабость, головная боль и озноб. Основная причина – анемия и низкое содержание гемоглобина в крови.
Что делать? Сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Добавить в рацион продукты с железом: яблоки, курагу, гранат, изюм, говядину и индейку.
Осенью и зимой питание должно быть калорийным. Нет калорий – нет энергии, чтобы согреть организм или сохранить тепло.
Что делать? Оставьте диеты на весну, в холодное время года в пище должны быть белки, животные жиры и другие элементы, которые становятся важными источниками энергии.
Если вы передвигаетесь из дома в машину, из машины в офисное кресло, а вечером замираете под теплым пледом на диване – то у вас малоподвижный образ жизни и именно он является главной причиной проблем со здоровьем, в том числе и с постоянным замерзанием.
Что делать? Двигайтесь. Пойдите на тренировку, совершайте ежедневно пешие прогулки, делайте зарядку по утрам.
Щитовидная железа отвечает в организме за регулирование энергетических процессов. Она же отвечает и за согревание тела. Если эта железа "барахлит", то вы просто не получает достаточное количество тепла.
Что делать? Пройдите обследование у эндокринолога, найдите проблему и начните ее лечить.
Сбои в работе вегетососудистой нервной системы – частая причина замерзания. Такие сбои не являются заболеванием, скорее совокупностью определенных симптомов. С ними можно легко справиться.
Что делать? Головная боль, головокружение, слабость и недостаток сна – причина обратиться к врачу немедленно и пройти обследование.
Эмоциональные и душевные расстройства сопровождаются и физическими проблемами. В состоянии стресса мерзнуть начинают очень многие люди. Даже в жару.
Что делать? Меньше нервничайте, пейте травяные чаи с мелиссой, пустырником. Постарайтесь спать не менее 8 часов в сутки, включите в рацион рыбу, яйцу и говядину и другие, которые богаты витаминами группы В.
Витамин А отвечает за нормальный обмен веществ в организме, поддерживает работу нервной и сердечно-сосудистой системы. Витамин Е нужен для питания клеток и укрепления стенок сосудов. При нехватке этих витаминов могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Принимать их нужно только вместе, так как витамин Е не дает разрушаться витамину А.
Что делать? Налегать на продукты с витаминами А и Е: печень, желток, молоко, болгарский перец, абрикосы, петрушка, укроп, чернослив, оливковое масло, помидоры, салат, мясо, семечки и орехи.
Вы будете удивлены, но частое употребление алкоголя, 10 чашек кофе в день и сигареты могут сильно навредить. Они вызывают спазмы и сужение сосудов и это ведет к вечной мерзлоте. Регулярные походы на улицу, чтобы покурить, тоже способствуют к разбалансировке организма.
Что делать? В идеале – отказаться. Если нет возможности – сократить количество.
Если ваш организм ослаблен, то у него снижаются защитные силы. А это ведет к замерзанию и даже простудам.
Что делать? Спорт, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, хороший сон, покой, отказ от алкоголя и сигарет.
Напомним, ранее мы писали о том, кому и когда нельзя делать прививку от коронавируса.
А также рассказывали о том, как можно поднять настроение в холодные осенние дни.