Почему внутренние авиарейсы в Украине дороже международных: ответ министра

Владислав Криклий, министр транспорта и инфраструктуры Украины, рассказал про цены на внутренние авиаперевозки в стране и объяснил высокую стоимость билетов на самолет - часто дороже международных рейсов - фактором олигополии. Об этом чиновник рассказал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Так, глава Мининфраструктуры ответил на вопрос журналиста относительно причины разницы в ценах на рейсы внутри страны и зарубеж, когда например в столицу Эстонии Таллин можно полететь на "Боинге" за 1500 гривен в одну сторону, а в Ужгород из Киева минимум за 2600 гривен на Як-40.

"К сожалению, у нас не очень много внутренних авиаперевозчиков, поэтому действительно сложилась ситуация, которая присутствовала олигополия (тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм)", - признал Криклий.

Владислав Криклий объяснил, почему внутренние авиарейсы в Украине дороже международных (Фото: скриншот)

Чиновник рассказал, что единственный большой авиапервозчик, который раньше заходил по лоу-кост модели в Украину был Wizz Air, который потом ушел из нашей страны.

"Но сейчас появляется в том числе SkyUp, и, к слову, возвращаясь из Запорожья в Киев я летел чуть меньше, чем за 1 тысячу гривен. Хочу сказать, что все больше таких внутренних рейсов развивается, и я убежден, что эта олигополия будет понемногу исчезать. И международные авиаперевозчики возобновляют коммуникацию о том, чтобы регистрировать украинские компании, и заходить с более доступными и дешевыми рейсами внутри Украины", - говорит министр.

Также Криклий рассказал, что правительство намерено делать, чтобы эта олигополия исчезала.

Владислав Криклий объяснил, почему внутренние авиарейсы в Украине дороже международных (Иллюстративное фото: pixabay.com)

"Демонстрировать, что наш рынок открыт. Давать все условия для этого, ликвидировать барьеры. Для понимания, у нас даже была такая ситуация, когда на определенный маршрут несколько компаний получали возможность пользоваться этим маршрутом - 2-3 компании - но фактически по этому маршруту летали только 1 или 2 компании, и нормативно не было предусмотрено, чтобы этот маршрут отменялся автоматически, если ты в течение 3-6 месяцев не летаешь, чтобы появлялась возможность в других зайти на этот маршрут", - объяснил чиновник.

Также он добавил, что сейчас власть открывает "двери возможностей".

"То есть они стучат в дверь, но не могли достучаться. Вот собственно сейчас мы эти двери возможностей и открываем, и охотно готовы сотрудничать со всеми авиаперевозчиками", - заявил Криклий.

Владислав Криклий рассказал про цены на внутренние авиарейсы в Украине (Видео: YouTube / ТСН)