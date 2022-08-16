Вот почему важно, чтобы сахарница в доме всегда была полной

Разбитая сахарница сулит удачу, только если не раскололась на две части. Это символизирует разлуку с мужем. В таком случае посуду нужно склеить в течение суток, чтобы нейтрализовать действие приметы.

Если муж разбил сахарницу, то значит скоро встретит девушку, которая ответит ему взаимностью.

К тому же расколота на три части сахарница означает скорую беременность. Примета говорит, что это подходящее время для зачатия малыша. А разбитая вдребезги емкость предсказывает резкий рост доходов.

Также всем известно, что примета о рассыпанной соль обещает ссору и всевозможные неудачи. Однако, с рассыпанным сахаром все иначе, ведь не зря он издавна считался символом сладкой жизни.

Раньше сахар был дорогим, и доступен был далеко не всем. Поэтому семья, которая могла позволить себе на столе сахар, уже считалась достаточно состоятельной. Тогда и появилась примета, что рассыпанный сахар предсказывает финансовый успех и огромную прибыль.

Также, если вы покупаете мешок сахара, и он рвется и рассыпается, то не стоит расстраиваться, ведь примета обещает богатство.

Сахар всегда считался противоположностью соли. Поэтому, если мужчина и женщина или члены семьи в процессе ссоры случайно рассыпают сахар, то вскоре они должны помириться.

Другие интересные приметы

В частности, чтобы в жизни был порядок - столовые приборы нужно раскладывать на свои места: ложки - к ложкам, вилки - к вилкам.

Нельзя носить рубашку наизнанку, ведь это к неприятностям.

К тому же, чтобы в доме был достаток, а его обитатели были счастливы, нужно над входной дверью повесить подкову.