Почему по утрам может болеть живот и когда это опасно

Некоторые люди могут чувствовать чуть ли не каждое утро боль в животе. Она часто возникает натощак и может привести к плохим последствиям в будущем. Но избавиться от проблемы можно.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам медика,
H. pylori
1-2 месяцев приема препаратов, подавляющих кислотность.
Ученые пришли к выводу, что люди с инфекцией H. pylori более склонны к развитию рака желудка, чем люди, которые не заражены этой бактерией.
По этой причине, H. pylori классифицируется как канцерогенный (вызывающий рак) агент для человека.
Ранее врач рассказала, как можно помочь молодости с помощью банановых шкурок.
Также сообщалось про специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка.