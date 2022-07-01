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Почему по утрам может болеть живот и когда это опасно

Фото: почему по утрам может болеть живот (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые люди могут чувствовать чуть ли не каждое утро боль в животе. Она часто возникает натощак и может привести к плохим последствиям в будущем. Но избавиться от проблемы можно.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам медика,

H. pylori

1-2 месяцев приема препаратов, подавляющих кислотность.

Почему H. pylori опасна

Ученые пришли к выводу, что люди с инфекцией H. pylori более склонны к развитию рака желудка, чем люди, которые не заражены этой бактерией.

По этой причине, H. pylori классифицируется как канцерогенный (вызывающий рак) агент для человека.

Ранее врач рассказала, как можно помочь молодости с помощью банановых шкурок.

Также сообщалось про специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка.

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