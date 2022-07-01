Почему по утрам может болеть живот и когда это опасно

По словам медика,

H. pylori

1-2 месяцев приема препаратов, подавляющих кислотность.

Почему H. pylori опасна

Ученые пришли к выводу, что люди с инфекцией H. pylori более склонны к развитию рака желудка, чем люди, которые не заражены этой бактерией.

По этой причине, H. pylori классифицируется как канцерогенный (вызывающий рак) агент для человека.