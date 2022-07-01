Чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно

За словами медика, н

H. pylori

1-2 місяців прийому препаратів, що пригнічують кислотність.

Чому H. pylori небезпечна

Вчені дійшли висновку, що люди з інфекцією H. pylori більш схильні до розвитку рака шлунка, ніж люди, які не заражені цією бактерією.

З цієї причини, H. pylori класифікується як канцерогенний (викликає рак) агент для людини.