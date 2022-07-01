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Чому вранці може боліти живіт і коли це небезпечно

Фото: Чому вранці може боліти живіт (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі люди можуть відчувати ледь не щоранку біль в животі. Вона часто виникає натщесерце і може призвести до поганих наслідків у майбутньому. Але позбавитися проблеми можна.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами медика, н

H. pylori

1-2 місяців прийому препаратів, що пригнічують кислотність.

Чому H. pylori небезпечна

Вчені дійшли висновку, що люди з інфекцією H. pylori більш схильні до розвитку рака шлунка, ніж люди, які не заражені цією бактерією.

З цієї причини, H. pylori класифікується як канцерогенний (викликає рак) агент для людини.

Раніше лікарка розповіла, як можна допомогти молодості за допомогою бананових шкірок.

Також повідомлялося про специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку.

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