Почему в Украине от коронавируса умирают молодые: эпидемиолог дала ответ

Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине смертельно поражает не только пожилых людей, но и молодых

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1 462 человек, из них 45 скончались. При этом есть случаи, когда умирали люди младше 40 лет, и они вели здоровый образ жизни. Врач высшей категории, эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, почему от COVID-19 умирают молодые люди.

Эксперт пояснила, что если говорить о возрасте заразившихся, то прежде всего нужно обращать внимание не на то, сколько им лет, а на то, есть ли у них какие-то хронические заболевания.

"В группе риска все также остаются пожилые люди, потому что в таком возрасте у них почти у всех есть какое-то хроническое заболевание, будь то сердечно-сосудистое, или диабет. Эти заболевания могут при коронавирусе вызывать осложнения, вплоть до летального исхода", - отметила врач.

Она подчеркнула, что хронические заболевания могут быть в любом возрасте, поэтому не стоит привязываться к возрасту, а нужно смотреть на медицинский статус. Об этом сообщает Корреспондент.

Эксперт также пояснила, что тоже самое относится и к инфицированным коронавирусом женщинам, которые умирают после родов. Скорей всего у них были хронические заболевания, которые и вызвали серьезные осложнения.

Напомним, что в Киеве от коронавируса умер 35-летний мужчина, который не пил и не курил. Его положили в Александровскую больницу еще в начале марта. У пациента были сильно поражены легкие и его подключили к аппарату ЭКМО. Две недели врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли поднять его на ноги.