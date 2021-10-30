Почему стоит ограничить соль в рационе и как это сделать

Какой вред соли

В частности, чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и многие другие готовые продукты содержат много соли, что может образовывать избыток в организме.

Также знакомая всем привычка добавлять соль к блюдам может легко привести к проблемам со здоровьем. Избыток поваренной соли нагружает сердце, почки и печень и задерживает воду в тканях, что приводит к повышению артериального давления.

Кроме того, соль способствует перееданию. Как известно, именно соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой.

Как отказаться от соли