Чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити

Яка шкода солі

Зокрема, чипси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та багато інших готових продуктів містять багато солі, що може утворювати надлишок в організмі.

Також знайома усім звичка додавати сіль до страв може легко призвести до проблем зі здоров'ям. Надлишок кухонної солі навантажує серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску.

Окрім того, сіль сприяє переїданню. Як відомо, саме солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.

Як відмовитись від солі