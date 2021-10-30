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Чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити

Автор: Тетяна Самарук

Люди потребують солі, але в певних кількостях. Однак, коли людина почала зловживати цим, то сіль з друга перетворюється на ворога.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Світлана Фус.

Яка шкода солі

Зокрема, чипси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та багато інших готових продуктів містять багато солі, що може утворювати надлишок в організмі.

Також знайома усім звичка додавати сіль до страв може легко призвести до проблем зі здоров'ям. Надлишок кухонної солі навантажує серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску.

Окрім того, сіль сприяє переїданню. Як відомо, саме солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.

Як відмовитись від солі

  • Найкраще додавати сіль у кінці приготування, або вже в готову страву на тарілці;
  • Використовуйте натуральні спеції, це дозволить знизити кількість солі при приготуванні їжі;
  • Якщо "перебрали" із солоною їжею, постарайтеся відновити баланс, вживаючи більше овочів та фруктів. Не забувайте про воду.⁣;
  • Якщо ви не можете прорахувати скільки солі ви вживаєте, відсипте 5 г солі в окрему сільничку і подивіться, чи вистачає її вам на день;⁣⁣⠀
  • Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без неї;
  • Не зловживайте готовими покупними соусами. У них багато не лише солі, а й цукру;
  • Менше споживайте напівфабрикатів.

Раніше ми повідомляли, що дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування.

Також ми писали, що нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом.

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