Чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити

Люди потребують солі, але в певних кількостях. Однак, коли людина почала зловживати цим, то сіль з друга перетворюється на ворога.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Світлана Фус.
Зокрема, чипси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та багато інших готових продуктів містять багато солі, що може утворювати надлишок в організмі.
Також знайома усім звичка додавати сіль до страв може легко призвести до проблем зі здоров'ям. Надлишок кухонної солі навантажує серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску.
Окрім того, сіль сприяє переїданню. Як відомо, саме солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.
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