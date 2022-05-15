Почему спаржа - это суперпродукт. Кому ее необходимо есть

В Украине сейчас сезон спаржи. Этот продукт очень полезен и по-своему уникален.
Почему ее нужно есть и включать в рацион рассказала диетолог Оксана Скиталинская.
Во-первых, в ней очень много калия. Длительный эмоциональный стресс может вызвать дефицит калия. Калий влияет на ясность мыслей, способствует транспорту кислорода к клеткам мозга, проведению нервного импульса к мышцам, на моторику кишечника.
В спарже содержится аспаргин. Он нормализует артериальное давление, активизирует мочеотделение, улучшает работу печени, тонизирует сердечную мышцу.
"Конечно, аспарагина там мало, поэтому не стоит думать, что давление моментально упадет, а сердце тонизируется так, что выскочит из груди, но присутствие такого биологически активного соединения делает спаржу очень ценным диетическим продуктом", - уточнила Скиталинская.
Также спаржа богата клетчаткой, которая питает полезную микрофлору толстого кишечника и делает нас здоровее и эмоционально стабильнее (благодаря синтезу важных молекул, влияющих на работу мозга).
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