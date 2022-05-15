Почему спаржа - это суперпродукт. Кому ее необходимо есть

Чем богата спаржа

Во-первых, в ней очень много калия. Длительный эмоциональный стресс может вызвать дефицит калия. Калий влияет на ясность мыслей, способствует транспорту кислорода к клеткам мозга, проведению нервного импульса к мышцам, на моторику кишечника.

В спарже содержится аспаргин. Он нормализует артериальное давление, активизирует мочеотделение, улучшает работу печени, тонизирует сердечную мышцу.

"Конечно, аспарагина там мало, поэтому не стоит думать, что давление моментально упадет, а сердце тонизируется так, что выскочит из груди, но присутствие такого биологически активного соединения делает спаржу очень ценным диетическим продуктом", - уточнила Скиталинская.

Также спаржа богата клетчаткой, которая питает полезную микрофлору толстого кишечника и делает нас здоровее и эмоционально стабильнее (благодаря синтезу важных молекул, влияющих на работу мозга).

Кому полезна спаржа