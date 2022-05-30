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Почему соль называют "белой смертью" и к какой страшной болезни она приводит

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 10:26
Почему соль называют "белой смертью" и к какой страшной болезни она приводит Фото: Почему соль - это "белая смерть" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Чрезмерное употребление соли повышает давление, то есть приводит к гипертонии. Именно поэтому продукт называют "белой смертью".

Об этом рассказали украинские медики на странице Sviy.doc в Instagram.

К чему приводит избыток соли

Во-первых, избыток натрия - составляющего соли, способствует задержке жидкости в организме, а также вредит почкам и заставляет их тяжело работать, пытаясь вывести натрий из организма. Поэтому давление будет повышаться как в краткосрочной (задержка жидкости), так и в долгосрочной перспективе (хроническая болезнь почек – артериальная гипертензия).

От повышенного давления в дальнейшем возникают сердечно-сосудистые осложнения. Но у многих людей страсть к соленым огурцам побеждает всякий страх.

Согласно исследованиям, сердце и сосуды могут страдать от натрия даже до того, как повышается АД. Более того, чем больше натрия поступает в организм, тем больше организм теряет кальций, а следствием этого является остеопороз.

И напоследок, большое количество соленой пищи повышает риск развития рака желудка.

Почему мы едим много соли?

"Потребность организма в натрии покрывается очень просто и без досаливания пищи. Поэтому, по сути, если перестать покупать соль вообще, население Украины только поздоровеет", - считают медики.

Максимальное количество соли, которое можно потреблять без ущерба для организма – 1 чайная ложка.

Это не значит, что этим количеством мы досаливаем всю еду, которую съедаем за сутки.


Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, как обойтись без соли.

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Кстати, смотрите, что сделали оккупанты с заводом "Артемсоль".

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