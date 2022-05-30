Чому сіль називають "білою смертю" і до якої страшної хвороби вони призводить
Надмірне вживання солі підвищує тиск, тобто призводить до гіпертонії. Саме тому продукт називають "білою смертю".
Про це розповіли українські медики на сторінці Sviy.doc в Instagram.
До чого призводить надлишок солі
По-перше, надлишок натрію, який міститься у солі, сприяє затримці рідини в організмі, а також шкодить ниркам і змушує їх важко працювати, намагаючись вивести натрій з організму. Тому тиск буде підвищуватися як в короткостроковій (затримка рідини), так і в довгостроковій перспективі (хронічна хвороба нирок – артеріальна гіпертензія).
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Від підвищеного тиску надалі виникають серцево-судинні ускладнення. Але у багатьох людей пристрасть до солоних огірків перемагає всякий страх.
Згідно з дослідженнями, серце і судини можуть страждати від натрію навіть до того, як підвищується артеріальний тиск. Більш того, чим більше натрію надходить в організм, тим більше організм втрачає кальцій, а наслідком цього є остеопороз.
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І наостанок, велика кількість солоної їжі підвищує ризик розвитку раку шлунка.
Чому ми їмо багато солі?
"Потреба організму в натрії покривається дуже просто і без досолювания їжі. Тому, по суті, якщо перестати купувати сіль взагалі, населення України тільки виграє", - вважають медики.
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Максимальна кількість солі, яку можна споживати без шкоди для організму – 1 чайна ложка.
Це не означає, що цією кількістю ми досолюємо всю їжу, яку з'їдаємо за добу.
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Як ми раніше писали, Клопотенко розповів, як обійтися без солі.
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