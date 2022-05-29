Есть два момента: Клопотенко рассказал, как обойтись без соли

В Украине в последнее время каменная соль исчезла с прилавков, а если она и появляется, то ее цена значительно "кусается". Стоимость товара уже превысила сахар.

Первый секрет, который рекомендует кулинар - это класть намного меньше соли в блюда, тогда и расход будет малый.

"Котики, понимаю, что с солью чуть-чуть исчезло чувство стабильности. Так как с гречкой. Но есть два момента. Первый: если у вас все-таки есть соль, то добавляйте ее меньше", - советует Клопотенко.

По словам повара, через неделю-две, ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до этого ели слишком много соли. Это намного полезнее для организма.

Второе правило - это класть в блюда продукты, уже содержащие соль.

Это может быть Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой творог, соленые орешки, сельдь.

Чем заменить соль (фото: klopotenko.com)

"Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавить немного в борщ, и это сделает его соленым", - сказал кулинарный эксперт.

Евгений напомнил, что соль – крайне важна и полезна для организма человека, а первый признак ее дефицита – это усталость и нехватка энергии.

Чтобы такая неприятность не произошла в вашей жизни, следует помнить, что большинство продуктов, производимых промышленным или крафтовым методом, уже в своем составе имеют значительное количество соли и в расчетах ежедневного потребления минерала это необходимо учитывать.