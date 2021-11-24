Почему вы не сможете? Украинские полярники присоединились к марафону против российской агрессии

Украинские полярники присоединились к акции, чтобы привлечь внимание мировой общественности к российской агрессии на Донбассе, и приняли участие в "Марафоне, который никто не хочет бежать". Участники 26-й Украинской антарктической экспедиции со станции "Академик Вернадский" пробежали круг в 400 метров вокруг здания аэрологии, и "передали эстафету" всем неравнодушным.

Об этом передали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook .

Отмечается, что даже такая дистанция была непростой, ведь полярникам, оставшимся на станции на зимовку, приходилось бежать по неровной скользкой поверхности, так называемой "пингвиньей трассе".

Восемь участников забега вместо стартовых номеров использовали листы с шокирующими данными - цифрами о войне. Например, что 3,4 миллиона человек на востоке Украины нуждаются в непрерывной гуманитарной помощи...

"Несмотря на то, что мы находимся на краю света, мы ни на миг не забываем, что в Украине идет война. И хотим напомнить всем неравнодушным о беде, постигшей нашу страну", - отметили участники антарктической экспедиции.

Также украинские полярники призвали всех желающих присоединиться к марафону - ведь "если к нему смогли присоединиться даже зимовщики в Антарктиде, почему вы не сможете?"

Полярники со станции "Академик Вернадский" присоединились к марафону, чтобы напомнить миру о российской агрессии на украинском Донбассе (фото: Оксана Савенко и Ярослав Дозоров / facebook.com/AntarcticCenter)

Как начался марафон

Забег "Марафон, который никто не хочет бежать" стартовал в поселке Нью-Йорк Донецкой области, в километре от линии фронта.

Этот проект был создан, чтобы напомнить миру о военной агрессии России против Украины и войне на Донбассе.

Начали забег 7 ноября пять украинцев: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка, и сейчас к акции присоединились более 35 тысяч человек из разных уголков Украины и мира. Акция продлится, пока бегуны со всего мира будут готовы бежать.

Для участия в таком марафоне любой желающий может скачать и напечатать стартовый набор, размещенный на сайте проекта marathonnoonewantstorun.org, и пробежать с ним в любой точке мира.

Украинские полярники присоединились к "Марафону, который никто не хочет бежать" (фото: Оксана Савенко / facebook.com/AntarcticCenter)