Почему в самолете не стоит пользоваться карманами на креслах: это важно знать

По словам блогера под ником Haus Of Darling, он работает бортпроводником немало лет и имел возможность увидеть кучу неприятных вещей, которые оказываются в карманах кресел.

Почему опасно пользоваться карманами

Так, обычно между рейсами персонал просматривает содержимое карманов и убирает оттуда лишнее. Однако надеяться, что карманы тщательно дезинфицируют перед каждым пассажиром, не стоит.

В частности, бортпроводник видел в карманах и огрызки яблок, и конфеты, которые съели наполовину, и использованные памперсы, и носки, грязные салфетки и даже ступни ног людей.

А во время следующего рейса пассажиры спокойно ставят туда свой телефон, наушники или планшет.

Поэтому эксперт советует всем пассажирам иметь с собой антибактериальные салфетки во время полета. Все потому, что они помогут очистить пространство вокруг себя.

Нужно протереть все, чего будете касаться. Так вы обезопасите себя от бактерий, накопившихся здесь во время предыдущих полетов.