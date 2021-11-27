Почему пожилым людям нужно пить кофе: ответ вас удивит
Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) провели исследование, которое показало, что потребление кофе потенциально снижает когнитивные нарушения.
Так, в исследовании приняли участие 227 пожилых людей, эксперимент длился более 126 месяцев, сообщает SCI news.
Специалисты хотели выяснить влияет ли привычное потребление кофе, на скорость снижения когнитивных функций.
По словам автора исследования Саманты Гарднер, кофе содержит биологические активные соединения, включая кофеин, хлорогенную кислоту, полифенолы и небольшое количество витаминов и минералов.
Как кофе влияет на организм
В частности выяснили, что кофе положительно влияет инсульт, сердечную недостаточность, рак, диабет и болезнь Паркинсона.
Кроме того, ученые доказали связь между потреблением кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.
Гарднер рассказала, если привычная масса кофе в одной чашке 240 г, то увеличение потребления с одной до двух чашек в день снижает ухудшение когнитивных функций на 8% за 18 месяцев.
Отмечается, что употребление большего количества кофе дало положительные результаты по когнитивной функции, которая включает планирование, самоконтроль и внимание.
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