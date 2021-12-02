Вот почему пол нельзя мыть старой футболкой или полотенцем

Неправильной очисткой дома можно накликать беду

Эзотерики говорят, что процесс уборки дома - крайне важен для правильной настройки положительной энергетики.

Поэтому очистка дома старыми вещами - это своего рода проявление неуважения к вашему дому, ведь это место - сакральное.

По некоторым народным приметам, мытье пола старой одеждой (футболки, майки, старые рубашки) может привести к тому, что домочадцы будут часто болеть. А если в семье есть девочка, она может быть несчастливой в личной жизни.

Подержанные полотенца также нельзя использовать для такой цели. Однако это касается только старого полотенца, которым вы вытирались. Если же вы купите его специально для уборки - это допускается.

В целом, убирать нельзя с помощью вещей личного обихода - таких, что касались вашего тела. А вот старую занавеску или другую нейтральную вещь использовать для мытья пола можно.

Запрет на мытье пола старой одеждой имеет логическое объяснение

Специалисты говорят, что это просто негигиенично. Ведь в тряпках могут плодиться бактерии - та же кишечная палочка или даже стафилококк.

Не говоря уже о том, что некоторые ткани не обладают гигроскопическими свойствами (плохо впитывают влагу) и просто будут размазывать грязь с водой по поверхности.

Чем же можно мыть пол?

В магазинах уже давно можно купить тряпки для чего угодно: стекла, стола, мебели, пола. Они выполнены из спецматериалов, которые улучшат качество уборки и ускорят этот процесс.

К тому же они многоразовые, их можно стирать руками или в стиральной машинке при высокой температуре, чтобы очистить и убить вредные микроорганизмы.