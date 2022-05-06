Почему погибла мама, а не я? 18-летнему Вячеславу пришлось стать опекуном четверым братьям и сестрам

Вячеславу всего 18 лет и у него на руках остались четверо младших братьев и сестер. Маму убило снарядом 15 марта, когда она со старшим сыном возвращалась домой в Верхнеторецке. Парень плачет и спрашивает, почему погибла именно его мама.
Свою историю Вячеслав Ялов рассказал журналистам "Радио Свобода".
Мама Вячеслава помогала людям, воспитывала его и еще четверых детей одна. В тот день они возвращались вдвоем домой. Первый снаряд упал в 10 шагах от них. От взрыва они сразу легли на землю.
Второй снаряд оглушил на несколько секунд, а когда Вячеслава обернулся, то увидел, что мама лежит на боку. Он пытался ее спасти, но она умерла у него на руках.
"Почему она, а не я?" – спрашивает парень. Ее последние слова сыну были: "Со мной все хорошо".
Похоронить маму Вячеслав так и не смог – в городе шли постоянные обстрелы. Могилу сделали в воронке от снаряда.
На следующий день парень собрал своих младших братьев и сестер и вывез их на эвакуационном поезде во Львовскую область. Сейчас они в Дрогобыче, живут в общежитии. У каждого есть отдельная кровать и место для обучения.
Сразу по приезду Вячеслав определил всех детей в школу, чтобы их отвлечь. Сам парень учится в Бахмутском медицинском колледже на фельдшера. В будущем хочет стать реабилитологом.
Сейчас Вячеславу пришлось стать опекуном своим братьям и сестрам. Больше никого у этих детей нет. Сейчас его поддерживает городской совет, помогают с документами. А волонтеры открыли специальный счет, чтобы собрать средства на жилье для Вячеслава и детей.
Вячеслав Иванович Ялов
ИНН 3797300818
Банк получателя "АБ "Укргазбанк"
Код банка 320478
Счет: IBAN UA023204780000026206111366213
Назначение: (в назначении платежа обозначьте номер субсчета 26206111366213.400101.980)
Номер карты: 5355 0850 2974 7798
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