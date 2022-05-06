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Чому загинула мама, а не я? 18-річному В'ячеславу довелося стати опікуном чотирьом братам і сестрам

В'ячеславу довелося стати опікуном чотирьом братам і сестрам (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В'ячеславу всього 18 років і у нього на руках залишилися четверо молодших братів і сестер. Маму вбило снарядом 15 березня, коли вона зі старшим сином поверталася додому у Верхньоторецьке. Хлопець плаче і питає, чому загинула саме його мама.

Свою історію В'ячеслав Ялов розповів журналістам "Радіо Свобода".

Мама В'ячеслава допомагала людям, виховувала його і ще чотирьох дітей одна. Того дня вони поверталися удвох додому. Перший снаряд впав за 10 кроків від них. Від вибуху вони відразу лягли на землю.

Другий снаряд оглушив на кілька секунд, а коли В'ячеслава обернувся, то побачив, що мама лежить на боці. Він намагався її врятувати, але вона померла у нього на руках.

"Чому вона, а не я?"- запитує хлопець. Її останні слова синові були:"Зі мною все добре".

Поховати маму В'ячеслав так і не зміг – в місті йшли постійні обстріли. Могилу зробили у воронці від снаряда.

Наступного дня хлопець зібрав своїх молодших братів і сестер і вивіз їх на евакуаційному поїзді до Львівської області. Зараз вони у Дрогобичі, живуть у гуртожитку. У кожного є окреме ліжко і місце для навчання.

Відразу по приїзду В'ячеслав визначив всіх дітей в школу, щоб їх відвернути. Сам хлопець навчається в Бахмутському медичному коледжі на фельдшера. В майбутньому хоче стати реабілітологом.

Зараз В'ячеславу довелося стати опікуном своїм братам і сестрам. Більше нікого у цих дітей немає. Зараз його підтримує міська рада, допомагають з документами. А волонтери відкрили спеціальний рахунок, щоб зібрати кошти на житло для В'ячеслава та дітей.

В'ячеслав Іванович Ялов

ІПН 3797300818

Банк одержувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Рахунок: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (у призначенні платежу позначте номер субрахунку 26206111366213.400101.980)

Номер картки: 5355 0850 2974 7798

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 15-річна дівчинка з пораненнями вивезла з Попасної чотирьох людей.

А також розповідали про те, що стали відомі нові моторошні історії про звірства і насильство росіян під Ірпенем.

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