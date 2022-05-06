Чому загинула мама, а не я? 18-річному В'ячеславу довелося стати опікуном чотирьом братам і сестрам

Мама В'ячеслава допомагала людям, виховувала його і ще чотирьох дітей одна. Того дня вони поверталися удвох додому. Перший снаряд впав за 10 кроків від них. Від вибуху вони відразу лягли на землю.

Другий снаряд оглушив на кілька секунд, а коли В'ячеслава обернувся, то побачив, що мама лежить на боці. Він намагався її врятувати, але вона померла у нього на руках.

"Чому вона, а не я?"- запитує хлопець. Її останні слова синові були:"Зі мною все добре".

Поховати маму В'ячеслав так і не зміг – в місті йшли постійні обстріли. Могилу зробили у воронці від снаряда.

Наступного дня хлопець зібрав своїх молодших братів і сестер і вивіз їх на евакуаційному поїзді до Львівської області. Зараз вони у Дрогобичі, живуть у гуртожитку. У кожного є окреме ліжко і місце для навчання.

Відразу по приїзду В'ячеслав визначив всіх дітей в школу, щоб їх відвернути. Сам хлопець навчається в Бахмутському медичному коледжі на фельдшера. В майбутньому хоче стати реабілітологом.

Зараз В'ячеславу довелося стати опікуном своїм братам і сестрам. Більше нікого у цих дітей немає. Зараз його підтримує міська рада, допомагають з документами. А волонтери відкрили спеціальний рахунок, щоб зібрати кошти на житло для В'ячеслава та дітей.

В'ячеслав Іванович Ялов

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