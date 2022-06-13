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Почему не нужно выбрасывать просроченный крем для лица и где его можно применить

Как использовать старый крем (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто накапливается большое количество самых разнообразных кремов для лица, что обладатели не успевают их использовать. Поэтому у них истекает срок годности.

Как можно использовать такой крем - читайте ниже.

Очищающий скраб для тела

Чтобы поддерживать кожу всего тела в хорошем состоянии, стоит делать скрабирование. В частности, для основы скраба можно использовать крем, а для эффекта скрабирования нужно взять морскую соль, сахар, молотый кофе.

Крем для ног

Кожа на ступнях не такая нежная и требовательная, как кожа лица и тела, поэтому для смягчения пяток прекрасно подойдет старый крем для лица.

Нужно нанести старый крем толстым слоем на пятки и стопы, обмотать ноги пищевой пленкой и надеть носки. Через пол часа смойте крем с ног. В результате кожа станет мягкой.

Используйте для ухода за обувью

Обувь из натуральной кожи со временем теряет блеск, становится тусклой и не привлекательной. Чтобы обувь имела красивый вид, можно взять старый крем и нанести его на чистую обувь и растереть ватным диском. Обувь станет выглядеть лучше.

Растянуть обувь

Новые туфли часто являются виновниками появления мозолей. Все из-за того, что в новой обуви кожа жесткая.

Однако, ее можно размягчить с помощью старого крема. Смажьте кремом новые туфли изнутри и подождите некоторое время, чтобы крем впитался.

В результате туфли станут мягкими.

Пальчиковые краски

В крем можно добавить пищевого красителя и с ребенком порисовать пальчиковой краской на стекле. Занятие очень увлекательное и станет прекрасным тренингом для развития мелкой моторики ребенка.

Уход за одеждой

Одежда, которая изготовлена из натуральной кожи, нуждается в уходе. Стоит смазывать кожу старым кремом и втирать его ватным диском.

Это поможет вернуть старой кожаной куртке, кожаному ремню или сумке блеск.

Раньше мы называли 5 ошибок в уходе за кожей, из-за которых могут возникать морщины.

Также, какие простые лайфхаки помогут справиться с сухостью локтей.

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