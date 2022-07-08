Почему никогда нельзя мыть лицо в душе: забудьте об этой привычке

Соблюдайте меры предосторожности при выполнении этой части своей процедуры красоты и следуйте советам экспертов.

Почему нельзя умываться в душе

Вымыть лицо в душе может быть заманчиво. Однако следует избегать этой привычки. Это может навредить коже лица.

Большинство людей привыкли ухаживать за своим лицом и наносить маски во время принятия душа. Дерматологи отмечают, что делать это во время мытья тела нехорошо.

В душе не стоит умываться водой, так как она обезвоживает кожу.

Вы можете этого не знать, но слишком много воды из душа может привести к значительной потере влаги, что может привести к повреждению чувствительной кожи, особенно на лице.

"Кожа лица, как и любая другая кожа, может стать слишком сухой, если слишком много контактирует с водой", — говорит дерматолог доктор Хэдли Кинг.

Кроме того, горячая вода ускоряет микроциркуляцию кожи и активизирует работу сальных желез, что приводит к раскрытию пор и избыточной выработке кожного сала.

По словам специалиста, кожа меньше пересыхает, если не мыть ее в душе.

Лучше всего заниматься этим после завершения других мероприятий. Также идеально увлажнять всю кожу после каждого купания.

"Природные увлажняющие факторы, такие как керамиды, жирные кислоты и масла, помогают поддерживать увлажненность кожи. Проблема в том, что они растворимы в воде, поэтому, если вы моете лицо в душе в течение 10 минут, вы их смываете", - сообщил дерматолог.