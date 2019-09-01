Почему нет? Зеленский думает вернуться на сцену Квартала

Владимир Зеленский признался, что очень скучает по друзьям из Студии "Квартал 95", лидером которой он был до избрания президентом Украины. Глава государства также рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану, с которым раньше вместе снимался в сериале "Слуга народа", что хочет сходить на выступление бывших коллег по сцене. Видео программы "100 дней президента Украины" опубликовано на YouTube телеканала 1+1.

Речь идет о съемках шоу "Вечерний квартал" во Дворце "Украина", которые состоятся через месяц.

Зеленский рассказал, что всегда скучает по "квартальцам", но на встречи с ними нет времени.

Зеленский признался, что очень скучает по друзьям из "Квартала" (Фото: скриншот)

"Время на "алле" иногда появляется. Бывает, пишем СМСки друг другу в WhatsApp", - отметил президент.

Недавно Зеленский сходил в Одессе на "Лигу смеха", но на съемку "Вечернего квартала" в Южной Пальмире попасть не смог, потому что "были дела". Теперь пропустить запись шоу в Киеве президент не намерен.

"Но сейчас в "Украине" в октябре, я знаю, будут съемки "Квартала", и я хочу", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что его устроит любой вариат посещения, и он даже готов снова подняться на сцену, которую покинул ради политической карьеры.

Зеленский хочет посетить запись шоу "Вечерний Квартал" (Фото: скриншот с архивного видео концерта)

"Просто, официально, как зритель. Как не последний зритель. А может еще такая идея - выйти на сцену. Почему нет?" - задался вопросом Зеленский и добавил, шутя, что так смог бы даже сэкономить.

"Просто очень дорогие билеты. Для меня будет дешевле на сцене, чем сидеть за такие деньги", - рассудил он.

Зеленский дал интервью по случаю 100 дней в должности президента (Видео: YouTube / Телеканал 1+1)

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский признался, что после вступления в должность президента Украины стал чаще общаться со своими родителями, а также советоваться по различным серьезным политическим вопросам.

Напомним, на днях Владимир Зеленский не сдержал эмоции и нецензурно выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. В сети показали видео, как ночью 30 августа принимали решение.