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Почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро: грозит опасность

Фото: Почему хлеб и другие продукты нельзя выбрасывать в мусор (freepik com)
Автор: Styler

Кухня в любом доме считается центром и именно там концентрируется основная энергия. Именно с кухней связано больше всего древних народных примет и верований. Есть вещи, которые на кухне делать категорически нельзя - например, выбрасывать хлеб и продукты в мусор.

Почему нельзя выбрасывать даже черствый хлеб в мусорное ведро - читайте в материале ниже.

Наши предки уважали и чтили хлеб и понимали, что он очень тяжело достается почти каждой семье. Порой хлеб был единственной пищей, и неуважительное к нему отношение считалось почти что смертным грехом.

В старину в мусорное ведро не отправляли даже черствый или заплесневелый хлеб. Считалось, что это проявление неуважения и может навлечь беду на всех членов семьи. И в первую очередь - финансовые проблемы.

Нельзя выбрасывать в мусорное ведро и каши - вместе с ней можно выбросить и свое финансовое благополучие на долгое время.

Остатки овощей и фруктов или же испорченные в мусор тоже не выбрасывали - они символизируют энергию и любовь в доме.

Согласно приметам, нельзя в мусор отправлять молоко и молочные продукты - есть риск прогнать из дома счастье и гармонию.

Не рекомендуют приметы отправлять испорченные продукты и в унитаз - это тоже может навлечь проблемы на всех членов семьи.

Что же делать с испорченной едой?

Наши предки обычно такую пищу отправляли на корм домашнему скоту, а черствый хлеб становился пищей для кур.

Сейчас черствый или испорченный хлеб, а также другие продукты можно собрать в пакет или коробку и поставить на улице - для корма животным или птицам. А вот отправлять их в мусорный бак не стоит.

Кстати, ранее мы писали о том, какие приметы говорят о том, что вы скоро влюбитесь.

А еще рассказывали о том, какие неприятности могут предупреждать о хороших событиях.

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приметытрадицииХлеб