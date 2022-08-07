Почему нельзя вешать на связку ключей от машины различные брелоки и чем это грозит

Некоторые люди вешают на брелок не только ключи от машины, но и ключи от дома и многое другое. Эксперты говорят, что лишний вес может негативно повлиять на контакт автомобиля.

Почему нельзя так делать

Дополнительные ключи могут повредить контактные элементы автомобиля (тот элемент, который принимает ключ зажигания авто).

По словам экспертов, если у вас слишком много ключей, которые удерживаются замком зажигания автомобиля, вы можете повредить хрупкие внутренние компоненты цилиндра зажигания.

Контактный цилиндр не рассчитан на такой вес, и если у вас достаточно тяжелый брелок, то он с каждым движением медленно повреждает внутренние элементы, которые являются хрупкими.

В результате большая связка ключей со временем расшатывает замок зажигания. Нагрузки от брелоков день за днем, год за годом, разбалтывают узел, который под такие килограммы рассчитан не был. Сначала замок перестанет "отдавать" ключ, придется повторять операцию по вытягиванию, щелкая "массой" несколько раз. Затем не будет запускать двигатель: издаст протяжный, весьма неприятный звук, по которому сломается стартер.

Специалисты добавили, что ключ в зажигании не должен быть отягощен лишним весом, а также различными лентами и веревочками, способными в момент управления машиной просто зацепиться за что-то и провернуть замок.