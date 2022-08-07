Чому не можна вішати на зв'язку ключів від машини різні брелоки та чим це загрожує

Деякі люди вішають на брелок не тільки ключі від машини, а й ключі від будинку та багато іншого. Експерти кажуть, що зайва вага може негативно вплинути на контакт автомобіля.

Чому не можна так робити

Додаткові ключі можуть пошкодити контактні елементи автомобіля (той елемент, який приймає ключ запалювання авто).

За словами експертів, якщо у вас занадто багато ключів, які утримуються замком запалювання автомобіля, ви можете пошкодити тендітні внутрішні компоненти циліндра запалювання.

Контактний циліндр не розрахований на таку вагу, і якщо у вас досить важкий брелок, то він з кожним рухом повільно пошкоджує внутрішні елементи, які є крихкими.

В результаті велика зв'язка ключів з часом розхитує замок запалювання. Навантаження від брелоків день за днем, рік за роком, розбовтує вузол, який під такі кілограми розрахований не був. Спочатку замок перестане "віддавати" ключ, доведеться повторювати операцію по витягуванню, клацаючи "масою" кілька разів. Потім не буде запускати двигун: видасть протяжний, вельми неприємний звук, за яким зламається стартер.

Фахівці додали, що ключ в запалюванні не повинен бути обтяжений зайвою вагою, а також різними стрічками і мотузочками, здатними в момент управління машиною просто зачепитися за щось і провернути замок.