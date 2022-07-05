Почему нельзя убивать сороконожек, даже если они вас страшно пугают

Сороконожка, или мухоловка обыкновенная, может напугать нас чудаковатым, и если честно, страшным внешним видом, но убивать ее не стоит. Ведь насекомое - настоящий хищник, который будет охотиться на более надоедливых вредителей, проникающих в ваш дом.

Сороконожки чаще всего живут во влажных и плохо проветриваемых помещениях - санузлах, чердаках, кладовых. В живой среде они живут на грядках, под корой деревьев, в опавших листьях.

Бояться нашествия насекомых не стоит, ведь они размножаются не так массово, как те же тараканы.

Сороконожка - герой в борьбе с вредителями

Мухоловка обыкновенная - это один из самых недооцененных героев борьбы с вредителями. Она охотится на мух, тараканов, термитов, пауков, чешуйниц, блох, моль и других мелких членистоногих. Мухоловки убивают свою добычу путем впрыскивания яда, а затем съедают.

У нее отличное зрение, что при ее скорости до 40 см в секунду делает ее замечательным охотником. Она часто сидит на стенах домов и сараев, где преследует насекомых.

Насекомое не приносит вреда человеку

Обычная мухоловка, живущая в квартире или доме, не приносит никакого вреда еде или мебели. Мухоловки не агрессивны, но могут укусить в порядке самозащиты. Зачастую их челюсти недостаточно сильны, чтобы проколоть кожу человека.

Если многоножке удается это сделать, то по ощущениям укус похож на пчелу. Однако яд слишком слаб для того, чтобы представлять серьезную опасность для домашних собак, котов или других крупных животных (тем более для человека).

Интересно, что хотя этих хищников и называют "сороконожка", у них только 30 ног.