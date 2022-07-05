Чому не можна вбивати сороконіжок, навіть якщо вони вас страшенно лякають

Сороконіжка, або мухоловка звичайна, може налякати нас дивакуватим, і якщо чесно, страшним зовнішнім виглядом, але вбивати її не варто. Адже комаха - справжній хижак, який полюватиме на більш докучливих шкідників, що проникають у ваш дім.

Сороконіжки найчастіше живуть у вологих і погано провітрюваних приміщеннях - санвузлах, горищах, коморах. В живому середовищі вони живуть на грядках, під корою дерев, в опалому листі.

Боятися нашестя комах не варто, адже вони розмножуються не так масово, як ті ж таргани.

Сороконіжка - герой в боротьбі зі шкідниками

Мухоловка звичайна - це один з найбільш недооцінених героїв боротьби з шкідниками. Вона полює на мух, тарганів, термітів, павуків, чешуйниць, блох, моль та інших дрібних членистоногих. Мухоловки вбивають свою здобич шляхом впорскування отрути, а потім з'їдають.

У неї відмінний зір, що при її швидкості до 40 см на секунду робить її чудовим мисливцем. Вона часто сидить на стінах будинків і сараїв, де переслідує комах.

Комаха не приносить шкоди людині

Звичайна мухоловка, що живе в квартирі або будинку, не приносить ніякої шкоди їжі або меблів. Мухоловки не агресивні, але можуть вкусити в порядку самозахисту. Найчастіше їх щелепи недостатньо сильні, щоб проколоти шкіру людини.

Якщо багатоніжці вдається це зробити, то за відчуттями укус схожий на бджолу. Проте отрута занадто слабка для того, щоб представляти серйозну небезпеку для домашніх псів, кішок або інших великих тварин (тим більше для людини).

Цікаво, що хоча цих хижаків і називають "сороконіжка", у них тільки 30 ніг.