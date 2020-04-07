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Чому не можна гуляти в парку з дітьми на карантині: у МОЗ дали відповідь

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 09:56
Чому не можна гуляти в парку з дітьми на карантині: у МОЗ дали відповідь
В Україні заборонили гуляти з дітьми в парку (Фото: РБК-Україна)

Заступник міністра охорони здоров'я пояснив, чому в Україні заборонили гуляти з дітьми в парку

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Кабмін своєю постановою заборонив людям гуляти з дітьми в парку. Виняток зробили тільки для власників собак. Тварину під час карантину вигулювати, як виявилося, можна. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому в країні прийняли саме таке рішення. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова".

Чиновник зазначив, що українці неодноразово порушували правила карантину у парках, тому заборону посилили ще більше. Люди не тримали безпечну дистанцію і збиралися на пікніки і шашлики.

"Ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо: щоб був соціальний розрив, щоб не контактували, їх можна було б вирішити. На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів - і ми будемо утримуватися від контактів. Тільки суворі обмежувальні заходи дозволяють нам, нашим людям, утриматися від контактів і перервати ланцюжок інфекції", - сказав Віктор Ляшко.

Чиновник сказав, що з дітьми гуляти можна, але не в парках.

У МОЗ пояснили, чому не можна гуляти з дітьми в парках (YouTube)

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