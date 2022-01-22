Почему нельзя дарить свечи и заносить их в дом: эти приметы предвещают неприятности

Принимать свечу в подарок можно только от тех людей, которые вам искренне желают добра. Также можно дарить свечи, которые изготовлены не из воска. В других случаях такая свеча может принести беду.

Если свеча коптит, трещит, гаснет без причины, неприятно пахнет – ее нужно немедленно загасить, вынести из дома и закопать в землю. Не исключено, что такая свеча заговорена на неприятности.

Если свеча в доме горит ясно и без перебоев – ждите приятных новостей и спокойной жизни.

Нельзя зажигать одну свечу от другой, особенно если их много – это сулит бедность.

Нельзя самостоятельно задувать свечи или плевать на них. Свечи нужно гасить пальцами или специальными колпачками. Особенно это касается свечей, которые стоят у икон.

Тушить свечи самостоятельно разрешается только на тортах в День рождения.

Нельзя поднимать с земли приносить домой свечи, которые вы нашли на улице. Они могли использоваться в различных обрядах и не просто так оказались на улице. Лучше к ним даже не притрагиваться.

Будьте осторожны с разноцветными свечами. Не используйте черные – они притягивают отрицательную энергию.

Если свеча без причины потухла или упала – ждите неприятные или неожиданные известия.

Если свеча случайно упала из рук молодой девушки – к скорой свадьбе.

Когда в дом приходят новые люди, ставьте на стол свечу. Она подскажет, какая энергия у нового человека.

Если от свечи появилась искра – ждите сердитого гостя.

Свеча горит синим пламенем – к беде.

Как очистить энергетику в доме с помощью свечи

Наведите в квартире порядок и приоткройте входную дверь. Зажгите новую свечу белого цвета и пройдите с ней по квартире. Уделите особое внимание углам, зеркалам. После ритуала отправьте в стирку всю свою одежду.

Также от негатива помогают избавиться церковные свечи. Купите самые дешевые и зажгите их дома. Обойдите всю территорию и найдите, где свечи горят ярче, сильно коптят или больше "плачут" – там находится негативная энергия.