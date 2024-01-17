"Почєму нє борєшся?!" Сергій Притула висміяв скандального Героя України

Волонтер і шоумен Сергій Притула "розніс" колишнього члена проросійської Партії регіонів та Опозиційного блоку, кандидата на посаду Президента України в 2014 та 2019 роках - Юрія Бойка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Сергія Притули у Facebook .

Як саме Притула висміяв Юрія Бойка

У соцмережі Притула опублікував саркастичний пост, у якому звернувся до Бойка. У ньому він дорікає політику в тому, що той не виконав свої передвиборчі обіцянки, з якими він балотувався на пост Президента.

До свого посту Притула прикріпив передвиборчий плакат Бойка, де той обіцяє скасувати закони Порошенка та Зеленського, а також відновити права російськомовних українців.

"Юра, трі года прошло! Гдє борьба за восстановлєніє язикових прав? Что ти отмєніл? Почєму нє борєшся? Шо ти, дядя? Тепер будеш розказувати про наш європейський вибір? Чи як? Шуфричу передачки передаєш? З Медведчуком зідзвонюєшся? Киві вінок відправив? Господарник! Герой України", - написав Притула.

Додамо, що Бойко дійсно має звання Герой України. Його він отримав у 2004 році за "визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю". Таке високе звання політику надав Леонід Кучма. Втім, це звання не заважало політику просувати проросійські наративи в Україні.

Передвиборчий плакат Юрія Бойка (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Любитель "руского міра" швидко перевзувся

Юрій Бойко до повномасштабного вторгнення був співголовою партії та фракції партії "ОПЗЖ" у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. Але з квітня 2022 року Бойко він став головою депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді. Її створили колишні члени "ОПЗЖ". Нагадаємо, що діяльність цієї партії в Україні заборонили у березні 2022 року.

Попри спробу Бойка перевзутись, у вересні 2022 року на сайті президента України зареєстрували петицію із закликом "негайно" позбавити Бойка звання Героя України. Втім, поки цього не зробили.

Також зазначимо, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 лютого 2022 року Бойко виходив у ефір програми головної пропагандистки РФ Ольги Скабеєвої. Багато хто з українців вважає, що за це його мали б притягнути до кримінальної відповідальності за ст. "державна зрада". Тоді він в ефірі розповідав про дружбу народів між РФ та українцями, і що скоро все вирішиться.

Яка реакція українців на пост

На пост Притули про Бойка відреагувало багато коментаторів. Українці не стримують емоцій, коли пишуть про відверто проросійського політика.

Що пишуть українці:

люди я вас прошу, зробіть так, щоб Бойко зник з української землі назавжди. І хай забере з собою всіх, хто був за ним в списку цієї бандитської партії. Слава Україні і її відважному народові

Юра готовиться на концерт до Кобзона

а чого йому боротися? Він в коаліції СН-ОПЗЖ нормально себе почуває. Голосує, як треба і не має проблем

повно під@рів, які йшли від партій ОПЗЖ, зараз при владі, починаючи з голів селищних рад

він давно повинен сидіти у в'язниці з конфіскацією всього майна на користь ЗСУ, а не бути "хероєм" України

Реакція українців на пост Притули (скриншот)