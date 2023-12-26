Депутат від "ОПЗЖ" і не тільки. У Запорізькій області винесли вироки трьом колаборантам

У Запорізькій області винесли вироки трьом колаборантам, які на окупованій території співпрацюють із росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Депутат від "ОПЗЖ"

Зокрема, сім років позбавлення волі отримала депутатка Мелітопольської районної ради 8-го скликання від забороненої політичної партії - "ОПЗЖ".

Чинна депутатка зрадила народ України та приєдналася до агресорів після захоплення частини регіону. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення, вона закликала жителів регіону підтримати окупантів.

За це агресори запропонували їй посаду "керівника апарату військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району".

Двоє інших колаборантів

Іншу колаборантку заочно засуджено до 8 років позбавлення волі. Зрадницею виявилася мешканка Якимівки, яка обійняла посаду заступника голови "Якимівської селищної адміністрації Мелітопольського району".

Ще одна ворожа поплічниця, яка в червні 2022 року в окупованому Молочанську добровільно обійняла посаду "начальника відділу із земельних ресурсів та екологічної безпеки" в незаконному органі влади держави агресора - "Військово-цивільна адміністрація міста Молочанськ Запорізької області" отримала 10 років позбавлення волі.

На своїх посадах зрадниці всіляко сприяють діяльності окупаційної влади, координують діяльність підпорядкованих підрозділів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Суди над зрадниками та окупантами

Нещодавно в Україні засудили до тюремного ув'язнення ще чотирьох окупантів, які в лавах армії Росії воювали на Донбасі.

Також в Україні суд виніс вирок блогеру Юрію Подоляці, який перебуває у РФ і виправдовує злочини окупантів. Йому призначили 12 років в'язниці.