"Почему не борешься?!" Сергей Притула высмеял скандального Героя Украины

Волонтер и шоумен Сергей Притула "разнес" бывшего члена пророссийской Партии регионов и Оппозиционного блока, кандидата в президенты Украины в 2014 и 2019 годах - Юрия Бойко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Сергея Притулы в Facebook .

Как именно Притула высмеял Юрия Бойко

В соцсети Притула опубликовал саркастический пост, в котором обратился к Бойко. В нем он упрекает политику в том, что тот не выполнил предвыборные обещания, с которыми он баллотировался на пост Президента.

К своему посту Притула прикрепил предвыборный плакат Бойко, где тот обещает отменить законы Порошенко и Зеленского, а также восстановить права русскоязычных украинцев.

"Юра, три года прошло! Где борьба за восстановление языковых прав? Что ты отменил? Почему не борешься? Что ты, дядя? Теперь будешь рассказывать о нашем европейском выборе? Или как? Шуфричу передачки передаешь? С Медведчуком созваниваешься? Хозяйник! Герой Украины", - написал Притула.

Добавим, что у Бойко действительно есть звание Герой Украины. Его он получил в 2004 году за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Такое высокое звание политику присвоил Леонид Кучма. Но это звание не мешало политику продвигать пророссийские нарративы в Украине.

Предвыборный плакат Юрия Бойко (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Любитель "русского мира" быстро переобулся

Юрий Бойко до полномасштабного вторжения был сопредседателем партии и фракции партии "ОПЗЖ" в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. Но с апреля 2022 Бойко он стал председателем депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде. Ее создали бывшие члены "ОПЗЖ". Напомним, деятельность этой партии в Украине запретили в марте 2022 года.

Несмотря на попытку Бойко переобуться, в сентябре 2022 года на сайте президента Украины зарегистрировали петицию с призывом "немедленно" лишить Бойко звания Героя Украины. Однако пока этого не сделали.

Также отметим, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 г. Бойко выходил в эфир программы главной пропагандистки РФ Ольги Скабеевой. Многие украинцы считают, что за это его должны привлечь к уголовной ответственности по ст. "государственная измена". Тогда он в эфире рассказывал о дружбе народов между РФ и украинцами, и что скоро все решится.

Какая реакция украинцев на пост Притулы

На пост Притулы о Бойко отреагировало много комментаторов. Украинцы не сдерживают эмоций, когда пишут об откровенно пророссийском политике.

Что пишут украинцы:

люди я вас прошу, сделайте так, чтобы Бойко исчез с украинской земли навсегда. И пусть заберет с собой всех, кто был за ним в списке этой бандитской партии. Слава Украине и ее отважному народу

Юра готовится на концерт к Кобзону

а чего ему бороться? Он в коалиции СН-ОПЗЖ нормально себя чувствует. Голосует, как следует и не имеет проблем

полно под@ров, которые шли от партий ОПЗЖ, сейчас у власти, начиная с председателей сельских советов

он давно должен сидеть в тюрьме с конфискацией всего имущества в пользу ВСУ, а не быть "хероем" Украины

Реакция украинцев на пост Притулы (скриншот)