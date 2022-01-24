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А почему без намордника? В Киеве заметили свинью на поводке (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве мужчина решил выгулять огромную свинью. Животное было на поводке и замечено в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщил в Facebook Андрей Александрович.

"А почему бы и нет? Это же домашнее животное", - подписал фото автор.

В Киеве мужчина выгуливал на поводке свинью (фото: facebook.com/groups/Obolon1096)

На снимке можно увидеть огромную черную свинью, который держит на поводке хозяин. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное.

  • Наверное, это вьетнамская вислобрюхая свинья. А они таки животные-компаньоны.
  • А свинка клас. Коли коло тебе живе люба тваринка, то це частина твоєї душі.
  • Повезло хрюшке, не съели на рождество. Дай Бог Пасху переживет!
  • А почему без намордника?
  • Половина комментаторов видит колбасу на поводке.
  • Кто же первый выгуляет слона?

Как мы ранее писали, в Киеве ищут новый дом для пса Дарта, который 5 дней охранял мертвого хозяина.

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Киевживотное